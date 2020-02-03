صورة| آل باتشينو يسقط على سلم حفل الـ BAFTA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
سقط نجم هوليود العالمى آل باتشينو أثناء صعود أحد السلالم فى حفل توزيع جوائز الـ BAFTA. ووفقا لموقع mirror، فإن نجم هوليود البالغ من العمر 79 عاما سقط على السلم بعد أن تعثر.
وينافس آل باتشينو هذا العام فى حفل توزيع جوائز الـ BAFTA على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Irishman (الإيرلندي).
وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا BAFTA، حضور الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته، وعدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم واكين فينيكس، وناعومي هاريس، وروبرت دينيرو تارون إيجرتون المرشح لإحدى الجوائز عن فيلم rocketman، كذلك وصلت النجمة جيسي باكلى، وجراهام ووكر، وجيليان أندرسون، والتى ستقدم إحدى الجوائز.
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