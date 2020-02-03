نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه على"تويتر"، حول رأيه في خطوة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بالرحيل عن النادي.

وكتب الحلفاوي، قائلاً: "لو كان في بداياته سيصبر حتى يلعب، كما فعل أيوب الكرة المصرية شوبير.. ولكنه لاعب كبير طال ابتعاده عن المستطيل الأخضر، ومن حقه أن يمارس ما يعشقه ما دام يرى أنه ما زال قادرًا على العطاء، وما دامت توجد جهات مناسبة ترى أنها في حاجة إليه".

وكتب في تدوينة أخرى: "شكرًا يا كابتن إكرامي على كل ما قدمته لبيتك الكبير بما فيها الفترة الطويلة الأخيرة التي ضربت فيها مثالا للالتزام والاحترام والانضباط والوفاء.. وأينما ذهبت ستظل بالنسبة للجميع ابن الأهلي المخلص.. وقلوبنا معك وتشجيعنا لك حتى لو كنت في مواجهة مع عشق عمرك".

وكان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، قد أعلن الرحيل عن صفوف الأهلي، اليوم الأحد، بنهاية الموسم الجاري.

