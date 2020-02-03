فيديو.. ماجد الكدواني يستعيد ذكرياته مع حسين الإمام

نشر الفنان ماجد الكدواني فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهر ماجد من خلاله في برنامج حسين عالهوا، وهو تقديم الفنان الراحلحسين الإمام.
يذكر أن الفنانين ماجد الكداوني وحسين الإمام شاركا معًا سابقًا في بطولة مسرحية باللو باللو، وهي من تأليف بسيوني عثمان، وإخراج سمير العصفوري، وبطولةكل من صلاح السعدني، إسعاد يونس، محمود الجندي، هالة فاخر، أشرف عبدالباقي، رانيا فريد شوقي، حسين الإمام، سعيد طرابيك، ماجد الكدواني، حسن الأسمر.
وتدور أحداث المسرحية حول حول مفهوم العدالة وخدمة القانون، من خلال شخصية سي السيد الذى يعمل شرطى لمدة تجاوزت الـ 35 عامًا.
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