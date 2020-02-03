منة عرفة لعلي غزلان: "بهوايا أنتي قاعدة معايا"

نشرت الفنانة منة عرفة صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت منة من خلالها برفقة الدكتور علي غزلان، وعلقت على الصورة، قائلة: بهوايا .. أنتي قاعدة معايا.

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وتعد الجملة من أغنية بنت الجيران، للفنان حسن شاكوش، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة منة عرفة لعرض فيلم شريط 6، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، توني ماهر، وفاء عامر، محمود الشرقاوي، طارق عبدالعزيز.