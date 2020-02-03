منال سلامة ترد علي شائعة وفاتها

نفت الفنانة منال سلامة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وأكدت أنها لم تغادر القاهرة إلى السعودية من الأساس.
وأوضحت منال أن الاخبار المزعجة التي انتشرت حول وفاتها أثارت مشاعر الخوف والحزن لدي أسرتها وأقاربها مشيرة إلىأنها تلقت مئات التليفونات للاطمئنان عليها.
وأشارت منال إلى أنها تتمنى أن تتحقق هذه الشائعة لكنها ليس لها أي مجال من الصحة على الإطلاق.
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