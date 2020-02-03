شاهد.. باند مكاين يطرح 2090

طرح باند مكاين أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم 2090، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن باند مكاين طرح مؤخرًا كليب بعنوان مجهول، وهو من إخراج عبد الرحمن لطيف، والأغنية من كلمات وتوزيع محمد رجب، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. كليب بعنوان مجهول، وهو من إخراج عبد الرحمن لطيف، والأغنية من كلمات وتوزيع محمد رجب، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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