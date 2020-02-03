فن ومشاهير

في هذا الموعد .. تامر حسني يشعل السعودية بحفل غنائي ضخم

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يحيي النجم الكبير تامر حسني حفلًا غنائيًا، وذلك يوم الخميس الموافق 27 من شهر فبراير الجاري، على مسرح استاد الجوهرة، في مدينة جدة، بالمملكة العربية .

 

 

ويأتي الحفل ضمن مهرجان مهرجان JTTX الموسيقي، ومن المقرر أن يشهد المهرجان عدد ضخم من ألمع نجوم الغناء الوطن العربي، والعالم، وسيتم طرح التذاكر بدء من الغد.

 

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ومن ناحية  آخرى يواصل النجم الكبير تامر حسني تصوير فيلم جديد، يحمل أسم

مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.

 

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية تصيب حسن، والذي تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها، وذلك في إطار كوميدي ترجيدي.

 

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