شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: وفاة منال سلامة شائعة.. ونهال عنبر: ربنا يخليها لأولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال الساعات الأخيرة شائعات تتحدث عن وفاة الفنانة منال سلامة، خلال أدائها مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، إلا أن عددا من مسئولى نقابة المهن التمثيلين نفوا صحة هذه الأنباء. حيث قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ"الخليج 365": "إن الفنانة منال سلامة بخير، وإن وفاتها شائعة سخيفة".

وكانت آخر مشاركات منال سلامة فى المسرح من خلف الكواليس، إذ ساعدت فى إخراج العرض المسرحى "الحكاية نور"، والتى عرضت على مسرح الهناجر، هو عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر، هدى إدريس فكرة د. نجلاء العسيلى، تأليف محمد السباعى ومحمد الحناوى، ألحان وتوزيع بورا وإخراج أحمد سمير ريان .

ومن جانبها نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لمنال سلامة وعلقت عليها قائلة: "الفنانة الجميلة منال سلامة بخير والخبر المنتشر عنها كدب ربنا يخليها لجوزها وأولادها".



نهال عنبر على انستجرام

وفى سياق مختلف، شهدت الأيام الماضية العديد من الشائعات حول وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفى، والتى تمر بوعكة صحية قوية، حيث نفى الفنان أشرف زكى ما تم تداوله حول خبر وفاة الفنانة نادية لطفى قائلا، فى تصريحات خاصة، إنها ما زالت على قيد الحياة وخبر شائعة وفاتها ليس له أى أساس من الصحة، مطالبا الجمهور الدعاء لها.