بحضور "أم التنانين" وبراد بيت.. انطلاق حفل "بافتا"

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل الجوائز البريطانية "بافتا 2020"، الذي يقام بحضور باقة متنوعة من الشخصيات العامة والفنية مثل الأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت.

وأكد عدد من نجوم هوليوود حضورهم الحفل رسمياً، من بينهم النجم براد بيت، ومارجو روبي، على أن يستضيف المذيع البريطاني جراهام نورتون الحفل في قاعة ألبرت الملكية بلندن.

وترصد مجلة "هالو" الأمريكية، أبرز الحضور في الحفل السينمائي الذي يعادل "الأوسكار" أهمية، ويقام في الثانية صباح الإثنين.





وينضم إلى دوق ودوقة كامبريدج، آل باتشينو، وتشارليز ثيرون، وخواكين فينيكس بطل فيلم "جوكر"، وجوناثان برايس، ولورا ديرن وآدم درايفر بطلا فيلم "قصة زواج"، وبرادلي كوبر، والمخرج كوينتن تارانتينو، كما أن الممثلة البريطانية إيميليا كلارك، الشهيرة بـ"أم التنانين" أيضاً من أهم حضور الحفل، ومن المقرر أن تستضيف إحدى فقرات توزيع الجوائز.

ويتوقع أن يتضمن الحفل عدداً من أبطال الفيلم المرشح للأوسكار "Little Women - نساء صغيرات"، منهم: مرشحة أفضل ممثلة مساعدة فلورينسا بف، ومرشحة أفضل سيناريو مقتبس جريتا جرويج، ومرشحة أفضل ممثلة رئيسية سيرشا رونان.





Advertisements

ومن المقرر حضور طاقم عمل "Marriage Story - قصة زواج"، على رأسهم مرشحة أفضل ممثلة رئيسية سكارليت جوهانسون، ومخرج العمل نواه باومباخ، وبطلة فيلم "Judy - جودي" والمرشحة لبافتا أفضل ممثلة رئيسية رينيه زيلويجر، وبطل فيلم "The Irishman - الأيرلندي" روبرت دي نيرو، ومخرج فيلم 1917 سام منديز.





كما أن مارجو روبي من ضمن حضور الحفل المؤكدين، كونها مرشحة عن نفس الفئة (أفضل ممثلة مساعدة) مرتين، بفضل دورها في فيلمي: "Once Upon a Time... in Hollywood- حدث ذات مرة في هوليوود"، و"Bombshell - القنبلة".





ومن المؤكد أيضاً حضور وعد الخطيب، صانعة الفيلم الوثائقي السوري "من أجل سما"، وتود فيليبس، مخرج فيلم "جوكر"، وبونج جون هو، مخرج الفيلم الكوري "Parasite - طفيلي".

ويقدم الحفل عدداً متنوعاً من أكبر نجوم الفن في العالم، من بينهم البريطاني الوسيم أندرو سكوت، بطل مسلسل "Fleabag - فلي باج"، وبطلي سلسلة "ستار وورز" جون بويجا وديزي ريدلي، وبطل سلسلة "صراع العروش" السابق دين تشارلز تشابمان.





وسيتسنى لمتابعي مسلسل "The Crown - التاج" مشاهدة أبطال العمل خلال الحفل، إذ أكدت كل من أوليفيا كولمان وجيليان أندرسون حضورهما الحفل، كما أن الممثلة البريطانية إيميليا كلارك، الشهيرة بـ"أم التنانين" أيضًا من أهم حضور الحفل، ومن المعتزم أن تستضيف إحدى فقرات توزيع الجوائز.