القصر الملكي ينفي ظهور ميجان في برنامج لـ"نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مصدر رسمي بقصر باكنجهام ما تردد عن حلول ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، ضيفة في برنامج نتفليكس الواقعي الجديد "I Do, Redo"، مع مصممة الأزياء الكندية جيسيكا براونستين.

وذكرت مجلة "ماري كلير" الأمريكية أن شبكة "سي تي في" التلفزيونية الكندية منتجة العمل الواقعي بالتعاون مع نتفليكس، نفت بدورها ما تردد من شائعات.

ونشرت القناة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قالت فيها: "دوقة ساسيكس لن تظهر في البرنامج الواقعي القادم".

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وانتشرت أنباء مؤخراً في أكثر من صحيفة أجنبية من بينها "ميرور" البريطانية، تدعي مشاركة ميجان ماركل في برنامج واقعي عن الزيجات الثانية، قبل أن ينفي القصر الملكي الأمر.

ويتناول البرنامج الواقعي الذي يمتد على 10 أجزاء، الزيجات الأولى الكارثية لـ10 أزواج، قبل أن يجددوا حبهم ويبدأون حياة زوجية جديدة ناجحة، وهو من تقديم جيسيكا براونستين، واحدة من صديقات "ماركل" المقربات، وهو الأمر الذي زاد من انتشار الشائعة.