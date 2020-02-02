للعام الثاني.. بوتشيلي يبهر جمهور "شتاء طنطورة" السعودي

أبهر مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي جمهور مهرجان شتاء طنطورة، بمحافظة العُلا السعودية، الجمعة، بأدائه بعض أشهر أغنياته في ثاني حفل له بالسعودية.

وأحيا بوتشيلي أول حفل له بالسعودية العام الماضي، في إطار مهرجان شتاء طنطورة أيضاً، الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أشهر، ويقدم أنشطة ثقافية وفنية وتراثية.

Advertisements

وعبّر الجمهور الذي حضر الحفل عن الانبهار بما قدمه مغني الأوبرا الإيطالي العالمي.

وتضم منطقة العُلا، التي تقع في شمال غرب السعودية، مدائن صالح المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" وهي مدينة يعود تاريخها إلى ألفي عام نحتها الأنباط في الصخور الصحراوية.