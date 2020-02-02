هيفا في قمة الجمال والتألق في كنكون

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Feb 02, 2020
أحيت النجمة هيفا وهبي حفلاً ناجحاً ضمن سلسلة حفلات جزيرة “كنكون” في المكسيك بعنوان Vaganza Nights.
أطلت هيفا ليلة السبت على الجاليات العربية متألقة بثوب ملفت من تصميم العالمي نيكولا جبران، الذي استطاع أن يبرز بتصميمه جسد هيفا المتناسق والمثير.
غنت هيفا باقة منوعة من أغنياتها الخاصة وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين، لتسجل نجاحاً مع بداية العام ٢٠٢٠.
هيفا تعود قريبًا إلى بيروت لتواصل تصوير مسلسل “أسود فاتح”، وهو العمل الذي تخوض به السباق الرمضاني 2020. تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف وغيرهم. ومن انتاج شركة الصبّاح.
من جهة أخرى، تنتظر هيفا عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” المتوقع عرضه قريباً في دور السينما وذلك بعدما انتهت منذ أسابيع من تصويره الى جانب الممثلين أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، القصة لـ كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي.
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