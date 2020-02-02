خاص- وسام صبّاغ ينجو من حادث سير مروّع

نجا الممثل وسام صباغ من حادث سير مروّع.

وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع “الخليج 365” فقد تعرض وسام صبّاغ لبعض الجروح جراء الحادث خاصة انه كان يجلس الى جانب السائق والضربة أتت من جهته فتحطم الزجاج عليه وتعرض لبعض الجروج في جسده.

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زميله الممثل باسم مغنية اتخذ من حسابه على موقع انستغرام منبراً ليتمنى لوسام السلامة بعد الحادث.

من “الخليج 365” حمدالله على السلامة وسام.

نذكر ان وسام صباغ يشارك في عملين دراميين وهما “ما فيّي2” (MTV) و “العودة” (MBC) حيث بدأ عرضهما الليلة.