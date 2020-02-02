وسام بريدي طبيبًا في “ما فيّي” وشقيقه الراحل الحاضر الأبرز

في 12 نيسان 2015 خسر الاعلامي وسام بريدي، شقيقه الفنان عصام بريدي اثر حادث سير مروّع. ومنذ وقوع الحادث الأليم، لا يترك وسام فرصة إلا ويذكر فيها شقيقه الذي يصفه بالملاك.

قبل ساعات، أحب “وسام” أن يعرّف المتابعين على شخصيته في مسلسل “ما فيّي2” الذي ينطلق عرضه الليلة، حيث سيلعب دور الطبيب الذي يدعى عصام تيمناً بإسم شقيقه الراحل.

وكتب وسام: “دكتور عصام، شخصية سألعب دورها في مسلسل “ما فيي2″، واسم شقيقي سيبقى مطبوعاً في قلبي وعقلي وحياتي حتى النهار الآخير“.

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وسام بريدي اعلامي قدّم مجموعة من البرامج، كانت له تجربة في مجال التمثيل من خلال دور في مسلسل “من أحلى بيوت راس بيروت”، واليوم يطل بدور الدكتور عصام في مسلسل “ما فيّي2″، فكيف ستكون وقع هذه التجربة على مسيرته؟ هل سيلقى قبولاً لدى المشاهدين وتفتح له أبواب التمثيل على مصرعيه؟ سننتظر ونرى…

نذكر ان مسلسل “ما فيّي2” يبدأ عرضه الليلة عبر شاشتي OSN و MTV”، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

المسلسل بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

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