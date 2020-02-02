حسن الرداد يؤكد أن دوره في "توأم روحي" صعب جدًا ويحتاج الكثير من العمل

عرضت كاميرا برنامج "The Insider" بالعربي على تليفزيون دبي جانبا من كواليس تصوير فيلم "توأم روحي"، وعن تحمسه للمشاركة في الفيلم، قال الفنان حسن الرداد إنه كان يتمنى منذ فترة طويلة العودة للأدوار الجادة والرومانسية، بعد فترة قدم فيها اللون الكوميدي، إلى أن عثر على "إسكريبت" رائع كتبته أماني التونسي.

وأضاف حسن الرداد أن دوره في الفيلم صعب ويحتاج للكثير من العمل، ورغم أن الفيلم مكتوب بطريقة سلسة، إلا أنه يضم العديد من الشخصيات، ويتميز بالعمق فيما يتعلق بالشخصيات والعلاقات.

تدور أحداث فيلم "توأم روحي" في إطار رومانسي، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد.

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