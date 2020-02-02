كواليس علاقة ماجدة الصباحي وإيهاب نافع بعد الانفصال

حلّت غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة الصباحي والفنان إيهاب نافع، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة CBC. أوضحت غادة خلال اللقاء أن كل ما قيل عن وجود خصام ومشاحنات بين والديها خلال فترة ما بعد الانفصال، غير صحيح، لافتة إلى أن علاقتهما كانت طيبة للغاية. تابعت أن والدها رجل أوروبي الطبع، ووالدتها امرأة متفتحة لذلك كانت علاقتهما بعد الانفصال جيدة للغاية، قائلة: "عمرهم ما كان في بينهم خصام، بابا راجل أوروبي الطبع شوية فكان متفتح ومعندوش مشكلة إنه طليقته تبقا صاحبته وتكلمه.. وهي كانت كده برضو عشاني".

كانت الفنانة ماجدة الصباحي قد رحلت عن عالمنا الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 88 عاما، وأقيم العزاء افي مسجد عمر مكرم بمشاركة العديد من نجوم الفن، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، وليلى علوى، ونرمين الفقي، ودنيا عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والإعلامي وائل الإبراشي، ومحمود قابيل، وعزت العلايلى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي.

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