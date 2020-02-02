شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زينهم يرفض زواج ابنته من أوس أوس بأحداث "اتنين فى الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان علاء زينهم فى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة نجمى مسرح مصر، حمدى الميرغنى وأوس أوس، المقرر المنافسة به رمضان المقبل، ويجسد زينهم دور ساعى يرفض زواج ابنته من أوس أوس الذى يعمل زبالًا، ولمع الأحداث يتغير وضع أوس أوس الاجتماعى ويحاول زينهم استرضاءه من أجل الزواج من ابنته.

من ناحية أخرى يشارك الفنان علاء زينهم فى بطولة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان المقرر المنافسة به فى رمضان المقبل، وذلك بعد انتهاء أزمته مع نقابة الممثلين على خلفية مشاركته فى عمل مسرحى يضم عددا من الممثلين غير النقابيين.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

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وكان المطرب محمد عدوية قد انتهى مؤخراً من تسجيل أغانى تتر البداية والنهاية للمسلسل حيث تحمل أغنية البداية اسم "قالولنا زمان" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقي أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، والنهائية بعنوان "انا انسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

ويسجل اتنين فى الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سوياً عروض مسرح مصر على مدار سبع مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر الذين قدموا البطولة فى السنوات الماضية.