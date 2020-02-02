حقيقة ارتداء إديث بومان لقفازات خوفًا من "كورونا" فى حفل جوائز BAFTA

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المذيعة والصحفية إديث بومان فى حفل توزيع جوائز "BAFTA 2020"، بفستان مميز، خطفت به الأنظار، مع حزام أصفر فى منتصفه، ولكنها أيضًا جذبت إليها الأنظار بارتدائها "قفازات"، فى يدها، وهو ما رصدته عدسات الكاميرات لكل وسائل الإعلام العالمية التى تقوم بتغطية الحفل.
موقع "تيليجراف"، أشار إلى القفازات التى ترتديها إديث بومان، ولم يذكر السبب الحقيقى الذى جعلها ترتدى هذه القفازات، ولكن ألمح إلى أنها قد تكون خائفة من مرض "كورونا"، المنتشر حاليا فى الصين، وبعض الدول الأوروبية.
إديث بومان
وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، BAFTA، حضور الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج، وعدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم واكين فينيكس وال باتشينو وناعومي هاريس، وروبرت دينيرو تارون إيجرتون المرشح لإحدى الجوائز عن فيلم rocketman، كذلك وصلت النجمة جيسي باكلى، وجراهام ووكر، وجيليان أندرسون، والتى ستقدم إحدى الجوائز.
وكان القائمون قد أعلنوا على حفل توزيع جوائز "BAFTA " لعام 2020 اليوم الثلاثاء عن الأعمال والنجوم المرشحين للمنافسة على الجوائز التى سيتم الإعلان عن الفائزين بها في 2 فبراير المقبل، فى قاعة ألبرت الملكية في لندن، ومن ثم بعدها بإيام سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في يوم 10 فبرابر المقبل.
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