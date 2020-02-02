شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يعلق على "ساعة" حلمى.. والسقا يسخر من بدلة "خلف الدهشورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة فى خفة الدم بين ثلاثة من أهم نجوم السينما المصرية وهم محمد هنيدى وأحمد السقا وأحمد حلمى، وذلك عبر حساباتهم الخاصة على موقع "تويتر"، حيث تبادل الثلاثى الردود الكوميدية الساخر، وهو ما زاد من التفاعل بينهم وبين الجمهور.

البداية كانت مع النجم أحمد حلمى، والذى نشر صورة ساخرة له وهو فى "مصعد"، وعلق عليها "علي فكرة أنا لا طالع ولا نازل. أنا بصور وخارج"، ليدخل هنيدى بخفة دمه المعروفة ويرد عليه فى التعليقات قائلا "انت لابس ساعة في صباعك" بسبب كبر حجم الخاتم.



هنيدى يرد على حلمى

ومن بعيد، جاء النجم أحمد السقا، الذى اعتاد مؤخرا الرد والتواصل والتفاعل مع زملائه النجوم على تويتر، ليعلق على هنيدى مستعينًا بصورته فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" ببدلته الصفراء قائلا: "مش أحسن اللي كان بيعمل ستارة بيتهم بدلة"، فما كان من هنيدى إلا أن رد اللعبة للسقا بصورة من نفس الفيلم وهو يغنى "كريز كريز أحمر شفايف"، ليختتم أحمد حلمى اللعبة كما بدأها بصورته الشهيرة من فيلم الناظر وهو يقول "شكرًا".



السقا يسخر من بدلة هنيدى فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية

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هنيدى يرد على السقا

وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.



حلمى يرد على هنيدى والسقا

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.