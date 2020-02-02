شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: أعتز بفيلم "جنازة أم حسن" وسعيد بأبناء الراحلين المشاركين في التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من جانبه قال الفنان لطفى لبيب إنه يهدي فيلم "جنازة أم حسن" لكل لروح كل من محسن حلمي وياسر زايد ونادية فهمي مشيرًا إلى أنه يعتز بهذا الفيلم ويعتبره مرحلة مهمة فى مشواره الفنى لأنه يتناول موضوعًا مهمًا وهو مدى الترابط والإخوة بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف لبيب أنه سعيد بمشاركة أبناء الفنانين الراحلين من ضمنهم سمية عبد المنعم إبراهيم منال كمال حسين أحمد محمد رضا وفاطمة حسين رياض وماضي توفيق الدقن الذين جاءوا يشاركوني تلك التكريم.

وكانت آخرأعمال الفنان لطفى لبيب فى الدراما مسلسل "شبر مية" التى دارت أحداثه حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوتة خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدرعلى تحمل مسئولية ابنائه فقرر أن يدخل في علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".

وكرم مؤخرا مهرجان آفاق مسرحية فى دورته السادسة، خلال حفل ختامه، الفنان لطفى لبيب ورجاء الجداوى، كما كرم الفنان صلاح السعدنى، وتسلم تكريمه شقيقه الكاتب الصحفى الكبير أكرم السعدنى، كما كرم اسم الراحل سمير خفاجى الذى تحمل الدورة اسمه، كما كرم اسم الفنان الكبير الراحل محمود الجندى وتسلمتها أرملته.