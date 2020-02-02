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نجل توفيق الدقن وعهدى صادق أبرز الحضور فى تكريم لطفى لبيب بقصر السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور تكريم وندوة الفنان لطفى لبيب داخل قصر السينما من ضمنهم المخرج أشرف فايق وماضي نجل الراحل توفيق الدقن وشريف خير الله وعهدي صادق، وأدار الندوة الناقد الأمير أباظة وبدأت بعرض فيلم قصير تحت مسمى "شكرًا لطفى لبيب" عن بعض مشاهده في الدراما والمسرح والسينما وبعده تم عرض فيلم "جنازة أم حسن" الذي شارك في بطولته ومن إخراج ياسر زايد. 

 

وكانت آخر أعمال الفنان لطفى لبيب فى الدراما مسلسل "شبر مية" التى دارت أحداثه حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوتة خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدرعلى تحمل مسئولية أبنائه فقرر أن يدخل في علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

 

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة  كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".

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وكرم مؤخرًا مهرجان آفاق مسرحية فى دورته السادسة، خلال حفل ختامه، الفنان لطفى لبيب ورجاء الجداوى، كما كرم الفنان صلاح السعدنى، وتسلم تكريمه شقيقه الكاتب الصحفى الكبير أكرم السعدنى، كما كرم اسم الراحل سمير خفاجى الذى تحمل الدورة اسمه، كما كرم اسم الفنان الكبير الراحل محمود الجندى وتسلمتها أرملته.

 

 

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