شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المطربين المشاركين فى مهرجان "السعادة" بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من النجوم العرب فى مهرجان السعادة رأس الخيمة بالإمارات، منهم الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إحيائها حفلا غنائيا فى مهرجان السعادة يوم 13 من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها فى الوطن العربي.

وكانت آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

كما يشارك ناصيف زيتون في حفل غنائى يوم 13 من شهر فبراير المقبل فى مهرجان السعادة رأس الخيمة بالإمارات، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "انت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

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وآخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى، والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك" لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة فى مواجهة المرض والشفاء منه.

كما يحيي المطرب اللبناني جوزيف عطية، حفل عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير القادم، في مهرجان السعادة بالإمارات.

وسيقدم جوزيف خلال الحفل عدد من أغانيه المميزة منها: "غلطة تانى، ما بستغنى، أوقات، شو حلوة، انتهى موضوعنا، أنت الليالى، الشمالى، تغيرى".

أما عن آخر أعمال جوزيف كليب أغنية "غزالة" من كلمات محمد درويش، وKiki C، والحان رامي شلهوب، وتم تسجيلها في ستديو رالف سليمان، وتقول كلمات الأغنية: "ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار، من لما شفتا قبالي، غزالة غزالة نظرتها قتّالة، بدي عمر بحاله، تا أوصفلا جمالا".