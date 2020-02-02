شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يخون ياسمين رئيس ويتسبب فى إدمانها بـ"الحارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد الفيشاوى تصوير مشاهده فى فيلم "الحارث" الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، ويجسد الفيشاوى شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، ويخونها مع الفنانة نهى عابدين حتى تكتشف رئيس خيانته وتتحول حياتها إلى الاكتئاب وتدمن وتتخيل كثير من المواقف الغير حقيقية وتهيؤات وخلافه وتتوالى الأحداث.

فيلم "الحارث" يعد من الأعمال السينمائية التى تم الكشف عنها مؤخراً وتعتمد على الشباب، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعلى الطيب ونهى عابدين وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ أسابيع قليلة ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الإنتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.