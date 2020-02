شكرا لقرائتكم خبر عن Jojo Rabbit يفوز بجائزة الـ BAFTA أفضل سيناريو مقتبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم Jojo Rabbit بجائزة البافتا BAFTA لأفضل سيناريو مقتبس، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، حضور كل من سكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون ومارجو روبي ورينيه زيلويجر وظهرن بإطلالات جميلة، فيما حضرت أيضًا روني مارا وكايتلين ديفير وديزي ريدلي وآدم درايفر وجورج ماكاي ودين-تشارلز تشابمان.

وتشهد قائمة الأفلام المرشحة لجوائز البافتا،BAFTA لعام 2020 منافسة شديدة بين العديد من الأفلام السينمائية المتميزة، حيث تضم القائمة 11 ترشيحًا من نصيب فيلم الجوكر و10 ترشيحات لكل من The Irishman وهو الفيلم المستوحى أحداثه من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهى الحكاية التى تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا فى التاريخ الأمريكى المعاصر، وهى اختفاء الزعيم النقابى الأسطورى جيمى هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق فى العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذى يجسده روبرت دى نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال فى القرن العشرين.

كما ترشح فيلم Once Upon a Time in Hollywood لـ 10 ترشيحات أيضا وهو العمل الذي يركز على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثام.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

فيما فيلم 1917 ترشيحات وصلت إلي 9 ترشيحات و 6 ترشيحات لفيلم Jojo Rabbit و 5 ترشيحات لكل من Little Women وMarriage Story وThe Two Popesو4 ترشيحات لفيلم for sama وParasite