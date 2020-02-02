نهال عنبر: منال سلامة بخير.. والخبر المنتشر كذب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفت الفنانة نهال عنبر، اليوم، ما تم تداوله من أخبار كاذبة عبر السوشيال ميديا عن وفاة الفنانة منال سلامة.

ونشرت نهال، صورة منال سلامة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "الفنانة الجميلة منال سلامة بخير، والخبر المنتشر عنها كذب.. ربنا يخليها لجوزها وأولادها".

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة منال سلامة الجزء الثاني من مسلسل "عائلة الحاج نعمان".