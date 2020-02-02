الأمير ويليام وكيت ميدلتون في حفل توزيع جوائز الـ BAFTA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الأمير ويليام دوق كمبريدج، وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، على حضور حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام الـ BAFTA، في نسخته الـ 73.

وتشهد هذه الدورة منافسة قوية بين الأفلام المعروضة، كما تشهد منافسة بين أسماء المرشحين، خاصة مع حصد عدد كبير منهم جوائز من مهرجانات عالمية عن الأعمال المشاركة.

وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين أبرزهم آل باتشينو، فيك هوب، واكين فينيكس، ناعومي هاريس، روبرت دي نيرو، جيسي باكلي، جراهام ووكر، جيليان أندرسون، رينيه زيلوجر، وآخرون.