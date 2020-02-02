بالصور.. نجوم العالم في حفل توزيع جوائز الـ BAFTA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

توافد عدد كبير من النجوم العالميين، لحضور حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA، في نسختها الـ 73.

وشارك في الحضور النجم العالمي آل باتشينو، فيك هوب، واكين فينيكس، ناعومي هاريس، روبرت دي نيرو، جيسي باكلي، جراهام ووكر، جيليان أندرسون، رينيه زيلوجر، وآخرون.

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وقد شملت جوائز الـ BAFTA لهذا العام، جائزة أفضل صورة، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو أصلي، أفضل كتابة لسيناريو مقتبس.

كما شملت القائمة جائزة أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم أزياء، أفضل مونتاج، أفضل مكياج وأفضل شعر، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تصميم إنتاج، أفضل صوت، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل اختيار للممثلين، أفضل فيلم أنيمشن، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم بلغة أجنبية.

كذلك جائزة أفضل فيلم بريطاني، أول ظهور متميز لمخرج أو كاتب أو منتج بريطاني، أفضل فيلم بريطاني أنيمشن قصير، أفضل فيلم قصير، أفضل ممثل صاعد.