محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر المنتج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر مسرحية "حزلقوم" للنجم أحمد مكي، الذي يقف على خشبة المسرح لأول مرة. وظهر "مكي" على البوستر رفقة بيومي فؤاد ومحمد سلام وميرنا جميل، وسليمان عيد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابة وإخراج كريم سامي. يذكر أن شخصية "حزلقوم" ظهرت خلال فيلم "لا تراجع ولا استسلام" الذي أنتج عام 2010 وشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي، دنيا سمير غانم وماجد الكدواني ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز وعزت أبو عوف وبدرية طلبة، كما ظهرت الشخصية في مسلسل "الكبير أوي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مكي مع بيومي فؤاد على بوستر مسرحية "حزلقوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.