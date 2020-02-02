صلاح عبدالله عن ساندرا نشأت: "بسيطة ولذيذة ومتواضعة ومبدعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على تهنئة المخرجة ساندرا نشأت، بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "أيوة، 2 فبراير 2020 يوم غير عادي، لإنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي، اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جداً وبسيطة جداً ولذيذة جداً ومتواضعة جداً ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي، كل سنة وإنتِ ساندرا نشأت".

المخرجة ساندرا نشأت، تعتبر من المخرجات المميزات اللاتي تألقن بعدد من الأعمال الهامة أبرزها "ملاكي إسكندرية"، "المصلحة"، "الرهينة"، "مسجون ترانزيت".