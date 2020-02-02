أحمد زاهر بصحبة نور في كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية نور، من كواليس مسلسلهما الجديد "البرنس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2020. وعلق: "مسلسل البرنس، رمضان 2020، أنا والفنانة ماريان أبي حبيب الملقبة بنور، يارب اكتبلنا النجاح المبهر". مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، روجينا، نور، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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