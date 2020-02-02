هنا شيحة تنعى خالد بشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية. ونشرت "شيحة" صورة لخالد بشارة، وعلقت: "خبر صادم ومحزن للغاية، أعمق التعازي لأسرة خالد بشارة وأصدقائه، لقد كنت رجلا لطيفا خسرناه جميعا". كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة، إثر حادث تصادم بميدان الرماية. وتقام، غدا الإثنين، مراسم جنازة بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلى بالزمالك.



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