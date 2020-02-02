طارق الشناوي: الفنانة نادية لطفي تحتاج لدعائكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الناقد الكبير طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، منشورا يعلن من خلاله تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي.

وكتب: "لا تزال الفنانة الكبيرة نادية لطفي بحاجة إلى دعواتكم، أتمنى من بعض الزملاء أن لا نتورط فيما نعتقد أنه سبق ولا علاقة له بأي سبق، الفنانة الكبيرة في حالة حرجة هذه حقيقة والله هو القادر على شفاءها والله يستجيب لدعاء المخلصين هذه أيضا حقيقة".

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، أن المستشفى منعت الزيارة عن الفنانة نادية لطفي.

ودخلت نادية لطفي في غيبوبة الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة

نادية لطفي من مواليد 1937، وتعتبر من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "النظارة السوداء"، "الناصر صلاح الدين"، "أبي فوق الشجرة"، "السمان والخريف"، وغيرها.