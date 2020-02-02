فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تصدم جمهورها برأي جريء: أمي قالت لي كده

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صدمت الفنانة المصرية عفاف شعيب جمهورها بتصريح جريء عن نصيحة وجهت لها منذ الصغر.

 

حيث قالت في لقاء تليفزيوني، إن والدتها نصحتها فى بدايتها العملية بالتسمك بالاشخاص الجيدة جيدا قائلة: " والدتى كانت تقول لى دائما إذا وجدتي شخصا جيدا تمسكي به لأن الزمن سيدور ويصبح الأشخاص يكرهون بعضهم البعض".


وأضافت عفاف شعيب قائلة : "والدتى قالت لى أن جدتى كانت تحفظ القرأن الكريم كاملا وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم جيدا ما سيحدث". 

وأوضحت عفاف شعيب قائلة : "إن الوقت الذى تتحدث عنه والدتى قد أتى وهو الذى نعيشه حاليا". 

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