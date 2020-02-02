تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تصدم جمهورها برأي جريء: أمي قالت لي كده



صدمت الفنانة المصرية عفاف شعيب جمهورها بتصريح جريء عن نصيحة وجهت لها منذ الصغر.

حيث قالت في لقاء تليفزيوني، إن والدتها نصحتها فى بدايتها العملية بالتسمك بالاشخاص الجيدة جيدا قائلة: " والدتى كانت تقول لى دائما إذا وجدتي شخصا جيدا تمسكي به لأن الزمن سيدور ويصبح الأشخاص يكرهون بعضهم البعض".



وأضافت عفاف شعيب قائلة : "والدتى قالت لى أن جدتى كانت تحفظ القرأن الكريم كاملا وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم جيدا ما سيحدث".

وأوضحت عفاف شعيب قائلة : "إن الوقت الذى تتحدث عنه والدتى قد أتى وهو الذى نعيشه حاليا".