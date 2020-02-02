بعد شبيه زوجها الأمير هاري.. شبيهة جديدة لميغان ماركل تحقق شهرة أكبر.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 10:44 مساءً - شبيهات دوقة ساسكس ميغان ماركل يحظينّ اليوم بشهرة أكبر حتى بعد مغادرة ميغان ماركل بريطانيا برفقة عائلتها زوجها الأمير هاري وابنها آرتشي إلى كندا للإستقرار بها.



وإحدى شبيهاتها أم أمريكية من "ميسوري" تدعى أكيشا لاند "39 عاماً" ،لفتت الأنظار إليها بعدما نشرت صورها بحساب ابنتها الطفلة غريسون الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" ،وأظهرت صورها مدى الشبه الكبير بينها وبين دوقة ساكس الأمريكية ميغان ماركل التي تصغرها بعام واحد فقط .



والإهتمام بدأ بالأم أكيشا لاند بعد نشر صوراً بدت فيه نسخة ثانية طبق الأصل في عيونها وشعرها وملامح وجهها بل وحتى لون بشرتها .







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وقد علقت الصحف البريطانية ومجلة "تايم " الأمريكية على التشابه الكبير بينها وبين ميغان ماركل ،فقالت "تايم" الأمريكية : " ربما عادت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، إلى كندا بعد إعلانها وزوجها الأمير هاري، دوق ساسكس، تنحيهما عن أدوارهما الملكية، لكن إذا احتاجت العائلة الملكية في أي وقت لمن يحل محلها فقد عثر مجتمع الإنترنت على امرأة تصلح لذلك".



بعد أن شاركت أكيشا لاند بعض الصور الخاصة بها على حسابٍ تستخدمه عادة في نشر صور ابنتها غريسون، بدأ الناس يتوافدون على صفحتها للتعليق على مدى تشابهها مع ميغان ماركل، وقال أحد المستخدمين: «توأم ميغان ماركل»، وتبعه تعليق آخر أضاف: «حتى أنا سألتُ نفسي.. أليست هذه ميغان؟"،وشخص آخر قال: " ظننت إنك إحد بنات عم أو خال ميغان".



يشعر الناس أن هذا التشابه شديد الغرابة، بل دعوا لاند إلى القول إنها على استعداد لتمثل دور شبيهة ميغان في بعض أعمالها .



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من جانبها قالت لاند : "مازحت أحد المعلقين على صورتي وقلتُ له إنني أحتاج إلى التحدث مع موظفيها لسؤالهم إذا كانوا يحتاجون شبيهةً لها".



ويخطيء المئات في هوية أكيشا لاند ويظنون إنها ميغان ماركل،ويقومون بإيقافها للتصوير معها في السوبرماركت والكنيسة.



وتمتلك الطفلة غريسون لاند،إبنة أكيشا لاند، توأم وشبيهة ميغان الجديدة "181" ألف متابع ومتابعة في حسابها الشخصي في "أنستغرام" .

