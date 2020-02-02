من أجل المكسيك .. هيفاء وهبي بإطلالة خرافية

تستعد النجمة هيفاء وهبي، لإحياء حفل في مدينة مكسيكو، بإسبانيا، بعد قليل، ونشرت هيفاء مجموعة من الصور لها ‏على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهرت هيفاء مرتدية فستان برتقالي قصير استعدادًا

لإحياء الحفل كما أعربت عن حبها للمكسيك، قائلة: أنا أحب مدينة ‏مكسيكو.. حفل الليلة.

ومن ناحية آخرى تستعد النجمة هيفاء وهبي لعرض فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق،

وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.