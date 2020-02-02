خالد عادل ينعى محمد خليل بكلمات مؤثرة

نعى الملحن خالد عادل، كاتب الأغاني محمد خليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب خالد عادل عن شدة حزنه، قائلًا: بعد صراع قصير وطويل مع المرض والحياة توفى الى رحمة الله الشاعر ابن البلد الطيب محمد خليل...من الجيل اللى قبلنا بشويه .. وكان

من اجدع واطيب الناس .. ربنا يرحمك يارب ويصبر اهلك وحبايبك.. وبتفضل سيرتك وجدعنتك عنوانك يا غلبان ياطيب واذا كان اى حد قصر معاك .. معلش.. ربنا هو اللى معاك دلوقت.

وكان محمد خليل كتب كلمات لأشهر نجوم الفن العربي، ومن بين

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أبرز أعماله: خلص تارك، يا واد ياواد، كلموه كلموه، لا شوق ولا الأيام، كما تعاون أيضًا مع باقة لامعة من أجمل النجوم ومن بينهم: ميادة الحناوي، لطيفة، هيفاء وهبي، جواهر، ليلى نظمي، فارس، أمين سامي.

يذكر أن الملحن خالد عادل طرح سابقا كليب بعنوان أيامنا الحلوة، وهو من ألحانه، وكلمات فريد محمد، وتوزيع شريف منصور، كما تشاركه في الغناء المطربة أسما، وحقق الكليب نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا.