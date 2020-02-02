فيديو.. محمد رمضان وفان دام في كواليس اللهو الخفي

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وظهر رمضان من خلاله مع الفنان العالمي جين كلود فان دام، في كواليس تصوير اللهو الخفي، لإحدى شركات المحمول المصرية. شركات المحمول المصرية. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل أسم البرنس، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، محمد جمعة، إدوارد، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران، محمد حاتم، روجينا. وبطولة كل من محمد رمضان، محمد جمعة، إدوارد، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران، محمد حاتم، روجينا.

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