شاهد.. أمنية عبدالمنعم تداعب زوجها محمود العسيلي على طريقتها الخاصة

نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر من خلالها زوجها الفنان محمود العسيلي وهو المسبح الخاص بالغرفة، وعلقت أمنية عليه، قائلة: "بايت في الأوضة التانية". Advertisements يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان أنتي وأنا، وهو من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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