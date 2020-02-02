الأمير ويليام وكيت ميدلتون أبرز حضور حفل توزيع جوائز البافتا الليلة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حضر دوق ودوقة كامبريدج ​الأمير ويليام​ وزوجته ​كيت ميدلتون​ حفل توزيع جوائز البافتا الذي يقام الليلة الأحد في 2 شباط /فبراير 2020 في قاعة ألبرت هول بلندن قبل بداية الحفل.

وقد تألقت كيت بفستان لون blanc sale عليه نقوش ذهبية لماعة وبدت غاية في الأناقة والجمال.

ووضعت كيت أحمر شفاء باللون الزهري اللماع كما استخدمت ظلال العيون الأسود ورفعت شعرها إلى الوراء.

وكانت طلبت إدارة المهرجان من الضيوف أن يعيدوا ارتداء فساتين وبذلات كانوا ارتدوها في الحفل من قبل.

إشارة إلى أن من أبرز الأفلام المرشحة لنيل جوائز البافتا هي : 11 ترشيحًا من نصيب فيلم الجوكر و10 ترشيحات لكل من The Irishman و 10 ترشيحات لفيلم Once Upon a Time in Hollywood، فيما وصلت ترشيحات فيلم 1917 إلى 9 ترشيحات و 6 ترشيحات لفيلم Jojo Rabbit و 5 ترشيحات لكل من Little Women و Marriage Story و The Two Popes و4 ترشيحات لفيلم for sama و Parasite.

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