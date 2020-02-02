إبنة مايا دياب على خطى والدتها الفنية -بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن إبنة ​مايا دياب​ بدأت في شق طريقها نحو الفن، فقد شاركت الفنانة اللبنانية عبر خاصية القصة في صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ كاي وهي متواجدة مع صديقتيها في استودي المورع ​هادي شرارة​ وكذلك مقطع فيديو وهي تتحدث إلى ابنتها شائلة إياها عما تريد فعله وأجابتها كاي بأنها ستسجل أغنية راب موضوعها عن المدرسة، ووظهر جلياً من صوت مايا حماستها للأمر بانتظار أن تكتمل الأغنية.

إشارة إلى أن كاي كانت سجلت مقطع فيديو تواجدت فيه قرب سيارة حمراء منذ تشرين الثاني عام 2018 وظهرت تغني فيه لـ مساري ومايا دياب على طريقة الفيديو كليب وهي أغنية نور العين.

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