جينيفر لوبيز وأحلام بالفستان نفسه بقصة مختلفة وهكذا علقت الأخيرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كعادتها تتميز الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بروح النكتة وخفة دمها، وقد نشر أحد متابعيها صورة مركبة تظهرها والمغنية العالمية ​جينيفر لوبيز​ بالفستان نفسه ولكن لوبيز اعتمدت قصة مفتوجة عند الصدر وجاء الفستان قصيراً فيما كان فستان أحلام محتشماً وعالي القصة عند الصدر وطويلاً إلى الكعبين وكتب المتابع :"جينيفر متى توقف تقلد الكوين أحلام؟؟ فما كان من أحلام إلا أن علقت :"مدري والله تعبت الكل يقلد خلاااص احبهااا".

إشارة إلى أن أحلام أحيت العديد من الحفلات الغنائية الناجحة وآخرها كانت ليلة خاصة بها حمل اسم ليلة فنانة العرب يوم الجمعة في 24 كانون الثاني الحالي وحققت فيه نجاحاً كبيراً أشاد به العديد من الفنانين والنقاد.

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