ميرنا وليد - بيروت - توفيت ​الفنانة مجدلا​ بعد صراع كبير مع المرض الذي استطاع ان ينهك جسدها الضعيف الى ان توقف قلبها وانتقلت الى دنيا السلام مساء أمس بعد ان صرّح الطبيب المعالج لها انها لن تتمكن من مقاومة المرض.

وأقيم صباح اليوم الاحد عزاؤها داخل كنيسة مار أنطونيوس الكحالة حضره ابنتها التي أتت خصيصا من فرنسا وإبنها الدكتور نضال الذي بقي الى جانب والدته في الاسبوعين الاخيرين، ووصل جثمان مجدلا وزفت عروسا السماء على أنغام ورقص الزفة، الحزن على فقدان فنانة راقية والصديقة و الام الوفية.

التعازي بدات في تمام الساعة العاشرة صباحا حيث توافد شخصيات رسمية وفنية وعدد من اهل المنطقة و الاصدقاء والاقارب وصل الوزير السابق سيزار أبي خليل والنائب الان عون و جلسا الى جانب العائلة المفجوعة بفقدان الوالدة، كما حضر نقيب الفنانين ​إحسان صادق​ والمايسترو إحسان المنذر والفنانة ​مادونا​ و صديقتها المقربة السيدة عايدة، كما تواجد أيضاً الفنان جورج وديع الصافي لمواساة العائلة برحيل الفقيدة، والفنان ​عفيف شيا​ والممثل ​جهاد الأطرش​ والتينور غبريال عبد النور وغيرهما.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- مادونا وجورج وديع الصافي وغيرهما في عزاء الفنانة مجدلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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