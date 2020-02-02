تسجيل صوتي صادم لـ أمبر هيرد.. فهل كان جوني ديب يضربها أم العكس؟

ميرنا وليد - بيروت - مفاجأة من العيار الثقيل خرجت إلى العلن وأدت إلى موجة تعاطف واسعة مع النجم الهوليوودي ​جوني ديب​ على خلفية قضية اتهامه بممارسة العنف ضد زوجته انجمة ​أمبر هيرد​، حتى وصل اسمه "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم Justice For Johnny DeppK، إذ استطاعت صحيفة ديلي ميل الحصول على تسجيل صوتي للممثلة آمبر هيرد، وهي تعترف بالاعتداء بالضرب على جوني ديب في عام 2015 ونشرت الصحيفة التعليق الصوتي الذي حصلت عليه من مصادر خاصة والذي يثبت اعتداءها بالضرب على ديب، أثناء زواجهما عام 2015، وقذفه بالأواني والمزهريات التي أحدثت إصابات في جسده، وجاء فيه :""اللعنة يا ديب كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وفي الخلفية وهو يهرول كالأطفال"، وسرعان ما ربطت الصحيفة ذلك التسجيل بالحادثة التي تعرض لها ديب بعد شهر من زواجهما، حيث تم نقله للمستشفى في استراليا بعد اصابته في الاصبع بشكل كبير، وهو ما ترجح الصحيفة أنه الاعتداء بالضرب.

وكان نجم هوليوود جوني ديب نفى في أيار العام الماضي الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة أمبر هيرد، واتهمها بأنها كانت هي من أساءت معاملته خلال زواجهما وأكد في وثائق قدمها للمحكمة في قضية التشهير التي رفعها ضد مطلقته مطالبا بتعويض 50 مليون دولار، أن هيرد كانت تمارس الخداع و"تلون وجهها بما يوحي بوجود كدمات"، وكا محامي زوجة ديب السابقة نفى جميع الاتهامات ضد موكلته.

ورد إليها الاتهامات، قائلا "كانت هي الجاني، وكنت أنا الضحية. فأثناء تناولها عقاقير طبية مصرح بها ومزجها مع عقاقير غير مصرح بها والكحول، ارتكبت هيرد أعمالا لا حصر لها من عنف منزلي ضدي، غالبا بحضور شاهد خارجي، وفي بعض الحالات تسببت لي في ضرر جسدي خطير".