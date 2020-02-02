وجدها الغواصون.. جثة داخل قفص تثير الهلع! (صور)

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 10:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 10:16 مساءً - مشاركة

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صادف جموعة من هواة الغوص شمال منطقة قيال على سواحل محافظة تبوك السعودية جثة داخل قفص معدني غارقة في مياه البحر، وتسبب المشهد الجثة المحبوسة بخوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات المحلية على الفور.

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وعلى الإثر تحرّك عناصر “حرس الحدود”، واستخرجوا القفص الحديدي. وبعد فتحه وجدوا فيه هيكلاً عظمياً بلاستيكياً، لجسم إنسان “دمية بلاستيكية على شكل هيكل عظمي لإنسان”، بحسب “عكاظ”.

وثُبّت الهيكل بأسلاك معدنية داخل قفص، وعليه ملابس، ما جعل المشهد يبدو كجسد إنسان حقيقي.