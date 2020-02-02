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صادف جموعة من هواة الغوص شمال منطقة قيال على سواحل محافظة تبوك السعودية جثة داخل قفص معدني غارقة في مياه البحر، وتسبب المشهد الجثة المحبوسة بخوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات المحلية على الفور.
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وعلى الإثر تحرّك عناصر “حرس الحدود”، واستخرجوا القفص الحديدي. وبعد فتحه وجدوا فيه هيكلاً عظمياً بلاستيكياً، لجسم إنسان “دمية بلاستيكية على شكل هيكل عظمي لإنسان”، بحسب “عكاظ”.
وثُبّت الهيكل بأسلاك معدنية داخل قفص، وعليه ملابس، ما جعل المشهد يبدو كجسد إنسان حقيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر وجدها الغواصون.. جثة داخل قفص تثير الهلع! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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