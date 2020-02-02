كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رولا سعد لـ الخليج 365 الفني: ستايل ملابسي يعجبني.. والدراما لا تلقي الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولقد التقى الخليج 365 الفني برولا سعد في حوار خاص وتحدثت لنا من خلاله في أمور كثيرة، وإلى نص الحوار:
في البداية.. حدثينا عن كليب دكان شلاطة وكيف كانت ردود أفعال الجمهور؟
كانت فكرة أغنية فيلم دكان شلاطة من إبداعي، والديكور أيضًا كان من تصميمي، وكنت أتمنى أن أقدم شيئَا مبهجًا للجمهور.
كيف كانت تجربتك في التمثيل مع يوري مرقدي في مسلسل مجنون فيكي؟
كانت تجربة مميزة مع فنان مميز، بالنسبة لي كانت غير عادية وشاركت من خلالها مع نخبة من الفنانين اللبنانيين، وكانت مميزة من حيث المضمون والفكرة.
وما رأيك في تمثيل يوري مرقدي ولاسيما بعد الانتقادات التي وجهت له ولأداءه بعد هذا المسلسل؟
من وجهة نظري، فهو فنان موهوب وعلى طبيعته، وفي النهاية لا أستطيع أن أبدي رأي في أداءه لأنني لست ناقدة فنية، ولكنه كان على طبيعته، والانتقادات تحاط بكل عمل.
إلى أي مدى تشبهك شخصية كلارا التي جسدتيها في المسلسل؟ وهل المسلسل يحكي عن قصة حياتك حسبما قال البعض؟
نعم، الشخصية تشبهني وأنا أشبهها، فهي شخصيتي أنا رولا الإنسانة والفنانة بكل تفاصيلها من الناحية الفنية أو ستايل الملابس.
هل الدراما العربية مقصرة في واجبها نحو ذوي القدرات الخاصة؟
بالطبع، فالدراما والأفلام والفن عامة نادرًا مايلقي الضوء على الحالات الانسانية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم جزء من المجتمع ويجب دمجهم في كل مجالات العمل لأن بهم عدد كبير من الموهوبين ويجب أن يستفيد المجتمع من إمكانياتهم.
هل من الممكن أن تقدمين الدعم لأي فنانة صاعدة مثلما فعلت معك الصبوحة؟
بالتأكيد، لأن الشخص الذي لايحب للناس كما بحب لنفسه لايسمى فنان ، فالمصالحة والسلام الداخلي أهم شئ في حياة الفنان، فالفن عطاء ومحبة.
في ظل الأوضاع اللبنانية الحالية الصعبة هل أثرت على حركة الغناء والفن والحفلات بالبلد؟
بالطبع، أثرت هذه الأوضاع على كل شئ، فأنا لا أحمل هم أن يؤثر ذلك على الفن بقدر خوفي على أنها تؤثر على أوجاع الناس وشعورهم الدائم بالقلق والخوف.
مايحدث شئ بيحزن وبهذه الأوضاع لاأفكر بالفن لأن وجع الشعب كله مابيفرق بين فنان وإنسان عادي، وبالطبع أثر علينا جميعنا نفسيًا وصحيًا، وأتمنى أن تتحقق كل مطالب الشعب لأنني في النهاية واحدة منهم، بالنهاية، فهم يطالبون بحقوقهم لكي يعيشوا حياة مستقرة وتعطي قيمة للإنسان أكثر.
برأيي الشخصي، فالحكومة عليها أن ترضخ لمطالبنا كشعب، ويجب أن يحققو لنا معيشة كريمة ولم نطلب أن نعيش في الرفاهية ولكن أقل شئ نجد متطلبات حياث كريمة مثل أي شعب.
كيف تواجهين منتقدي ملابسك؟ وبم تردي عليهم؟
لاتوجد حرب بيني وبين الجمهور حتى أدخل في مواجهة معهم، فأنا أرتدي ستايل معين أحبه ويعجبني وأرتاح فيه، فمن الممكن أن تكون مجنونة للبعض، ولكن أنا أحب التميز والموضة والصيحات الغريبة.
هل وجدت شريك حياتك؟
لا أبحث عن شريك حياتي، ولكن إذا جمعتني به الصدفة ووجد كان بها، ولكن إذا لم يتواجد فالحياة عادية بالنسبة لي وسأكملها كما كتبها الله لي، لأننا نخلق سعادتنا بنفسنا، وطبعا لاشك أن الرجل يكمل للمرأة وبالإنجيل وبكل الكتب المقدسة ذُكر ذلك، إلا أنه إذا ما وجدت المرأة الرجل المناسب فمن الممكن أن تكمل حياتها بفرح وسعادة بدونه فالحياة ليست رجل فقط.
هل الزواج يؤثر على شعبية الفنانة؟
بالتأكيد، فمن حق أي فنانة تتزوج لكن المهم أن يكون الطرف الثاني يدعمها ويتفهمها ولا يسبب لها خلافات ويقف بطريق مسيرتها الفنية وشهرتها، وإذا كان الزوج متفهم لطبيعة عملها ويدعمها ويعطيها دافع للنجاح فهذا شئ جيد، وبالتأكيد الزواج يخفف من ظهور وعطاء وتفاعل الفنان مع جمهوره مع مرور الوقت.