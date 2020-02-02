كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رولا سعد لـ الخليج 365 الفني: ستايل ملابسي يعجبني.. والدراما لا تلقي الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة لبنانية خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها وصوتها المميز، موهبتها القوية جذبت الشحرورة صباح لها وقامت بدعمها في بداية طريقها الفني، وبالفعل قدما سويًا أجمل الكليبات، وبعدها انطلقت بقوة كبيرة إلى أن أصبحت من كبار النجمات، حديثنا عن رولا سعد.

ولقد التقى الخليج 365 الفني برولا سعد في حوار خاص وتحدثت لنا من خلاله في أمور كثيرة، وإلى نص الحوار:

‎في البداية.. حدثينا عن كليب دكان شلاطة وكيف كانت ردود أفعال الجمهور؟



كانت فكرة أغنية فيلم دكان شلاطة من إبداعي، والديكور أيضًا كان من تصميمي، وكنت أتمنى أن أقدم شيئَا مبهجًا للجمهور.

‎كيف كانت تجربتك في التمثيل مع يوري مرقدي في مسلسل مجنون فيكي؟



‎كانت تجربة مميزة مع فنان مميز، بالنسبة لي كانت غير عادية وشاركت من خلالها مع نخبة من الفنانين اللبنانيين، وكانت مميزة من حيث المضمون والفكرة.

‎وما رأيك في تمثيل يوري مرقدي ولاسيما بعد الانتقادات التي وجهت له ولأداءه بعد هذا المسلسل؟



من وجهة نظري، فهو فنان موهوب وعلى طبيعته، ‎وفي النهاية لا أستطيع أن أبدي رأي في أداءه لأنني لست ناقدة فنية، ولكنه كان على طبيعته، والانتقادات تحاط بكل عمل.

إلى أي مدى تشبهك شخصية كلارا التي جسدتيها في المسلسل؟ وهل المسلسل يحكي عن قصة حياتك حسبما قال البعض؟



نعم، الشخصية تشبهني وأنا أشبهها، فهي شخصيتي أنا رولا الإنسانة والفنانة بكل تفاصيلها من الناحية الفنية أو ستايل الملابس.

هل الدراما العربية مقصرة في واجبها نحو ذوي القدرات الخاصة؟



‎بالطبع، فالدراما والأفلام والفن عامة نادرًا مايلقي الضوء على الحالات الانسانية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم جزء من المجتمع ويجب دمجهم في كل مجالات العمل لأن بهم عدد كبير من الموهوبين ويجب أن يستفيد المجتمع من إمكانياتهم.

Advertisements

‎هل من الممكن أن تقدمين الدعم لأي فنانة صاعدة مثلما فعلت معك الصبوحة؟



بالتأكيد، لأن الشخص الذي لايحب للناس كما بحب لنفسه لايسمى فنان ، فالمصالحة والسلام الداخلي أهم شئ في حياة الفنان، فالفن عطاء ومحبة.

في ظل الأوضاع اللبنانية الحالية الصعبة هل أثرت على حركة الغناء والفن والحفلات بالبلد؟



‎بالطبع، أثرت هذه الأوضاع على كل شئ، فأنا لا أحمل هم أن يؤثر ذلك على الفن بقدر خوفي على أنها تؤثر على أوجاع الناس وشعورهم الدائم بالقلق والخوف.

مايحدث شئ بيحزن وبهذه الأوضاع لاأفكر بالفن لأن وجع الشعب كله مابيفرق بين فنان وإنسان عادي، وبالطبع أثر علينا جميعنا نفسيًا وصحيًا، وأتمنى أن تتحقق كل مطالب الشعب لأنني في النهاية واحدة منهم، بالنهاية، فهم يطالبون بحقوقهم لكي يعيشوا حياة مستقرة وتعطي قيمة للإنسان أكثر.