تراند اليوم : من جديد .. أصالة علي كتف طبيبها الخاص – صورة

استمرت أصالة في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها المعالج، بعد انفصالها عن طارق العريان، وبالرغم من أن الطبيب نفى وجود علاقة عاطفية بينه وبينها إلا أن الجمهور لم يصدقه.

وانتشرت صور أصالة والطبيب المعالج عبر وسائل السوشيال ميديا، تحت عنوان:”اصالة شكلها ارتبطت بالدكتور الخاص بتاعها ..دا انتي لو مطلعاه من الفريزر مكنش لحق يفك”.

يذكر أن الطبيب فادي نصر، قال في تصريحات له إن كل ما يقال في وسائل الإعلام مجرد شائعة انتشرت بعد انفصال أصالة عن زوجها، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يصطادون في الماء العكر.