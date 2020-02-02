تراند اليوم : أزمة المليون جنيه .. الجمهور محتار من مبلغ فدية نجل أصالة

قال شاكر عبدالهادي، والد الضحية الذي لقي مصرعه جراء اصطدامه بسيارة كان يقودها خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه لم يتقاض مليما واحدا في مقابل التنازل عن اتهام نجل المطربة، مشيرا إلى أنه تنازل لأنه “مؤمن بالقضاء والقدر”، مضيفا: “ابني لو قاعد في البيت كان هيموت” وهذا وفقا تصريحاته لجريدة الوطن .

وفي تصريحات اخري علي موقع الدستور قال علي لسان شاكر وفق تصريحات خاصة لهم انه تنازل عن القضية مقابل مبلغ مليون جنيه .

وتعارض التصريحان مع بعضهم البعض ليضع الجمهور في حالة من الجدل و حول صحة هذا الخبر ووجوده من الاساس لينتظر الجمهور صدور محضر الصلح الذي بينهم .