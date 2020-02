هالزي تهدد أحد جمهورها بالطرد بعد ترديد اسم صديقها السابق

الأحد 2 فبراير 2020

وفي مقطع فيديو متداول للمطربة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، ظهرت فيه أثناء تهديدها للشخص الذي قرر ترديد اسم صديقها السابق G-Eazy، وقالت له بالميكروفون وسط الجمهور "إذا قلت جي إيزي مرة أخري سوف أقوم بطردك من الحفل، اختبرني وسأنفذ في الحال إذا رددتها، لا تقلل من احترامي في عرضي الخاص".

وفى رسالة جديدة لـ "هالزي" لجمهورها في الاستوري الشخصي لها بانستجرام، قالت: "لا تدع أى شخص يجعلك تشعر بالجنون ويشعرك بأنك متزعزع أمام نفسك، لا تتسامح مع عدم الاحترام، أحبكم".

.@Halsey called out a concert-goer who kept harassing her by screaming G-Eazy’s name at her. #BudxMiami pic.twitter.com/0OPeFEY0ym