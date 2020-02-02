هالزي تهدد أحد جمهورها بالطرد بعد ترديد اسم صديقها السابق

الأحد 2 فبراير 2020

المطربة العالمية هالزي

خرجت المطربة العالمية هالزي، عن شعورها، في حفلتها BudXMiami في فلوريدا، والتي أقيمت أمس، وانفعلت على أحد الحاضرين وسط الجمهور، بعد أن ردد اسم صديقها السابق "جي إيزي" بشكل مستمر، ما أثر عليها وقررت تهديده بالطرد.



وفي مقطع فيديو متداول للمطربة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، ظهرت فيه أثناء تهديدها للشخص الذي قرر ترديد اسم صديقها السابق G-Eazy، وقالت له بالميكروفون وسط الجمهور "إذا قلت جي إيزي مرة أخري سوف أقوم بطردك من الحفل، اختبرني وسأنفذ في الحال إذا رددتها، لا تقلل من احترامي في عرضي الخاص".

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وفى رسالة جديدة لـ "هالزي" لجمهورها في الاستوري الشخصي لها بانستجرام، قالت: "لا تدع أى شخص يجعلك تشعر بالجنون ويشعرك بأنك متزعزع أمام نفسك، لا تتسامح مع عدم الاحترام، أحبكم".

.@Halsey called out a concert-goer who kept harassing her by screaming G-Eazy’s name at her. #BudxMiami pic.twitter.com/0OPeFEY0ym — Pop Crave (@PopCrave) February 2, 2020

بدأت هالزي في مواعدة صديقها السابق G-Eazy في عام 2017، واستمرا سويًا حتى نوفمبر 2018، وقررا الانفصال بعد الكثير من المشاجرات بينهما، وفقًا لما صرحت به المطربة في مقابلتها مع رولينج ستون.

هالزي هي مطربة وكاتبة اغانى أمريكية، ولدت في سبتمبر 1994 بولاية واشنطن الامريكية، بدأت مسيرتها عام 2012، وسرعان ما نجحت في حصد شعبية هائلة وسط الجمهور، ونجحت في حصد الكثير من الجوائز من بداية عام 2015، وتمتلك ما يقارب الـ 18.2 مليون متابع عبر حسابها بانستجرام.