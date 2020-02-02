رد فعل أحلام على مزحة بوسي شلبي بخصوص مجوهراتها الفاخرة

الأحد 2 فبراير 2020

أحلام

فوجئت النجمة الإماراتية أحلام بمزحة عفوية من الإعلامية المصرية بوسي شلبي خلال حضورهما معاً لحفل زفاف في السعودية مؤخراً، حيث سجلت فنانة العرب الموقف بعدسة كاميرا هاتفها المحمول خلال مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات".



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وكانت أحلام تستعرض بكاميرا هاتفها حضور نجمات مصريات ومشاهير آخرين لحفل الزفاف، حيث أبدت إعجابها الشديد بجمال الفنانة الكبيرة بوسي وامتدحت طلتها المبهرة، لتفاجئها بوسي شلبي بتعليقها الطريف عن مقتنياتها التي وصفتها بانها تماثل مجوهرات أحلام الفاخرة.

وقالت بوسي شلبي: "ياحلومتي.. لابسالك عقد بـ6 مليون ونص"، لتنفجر أحلام في الضحك وتعلق بقولها: "والله كنت هلبسه ولكن الحلق اتكسر"، وبعدها بدأت الفنانة الإماراتي في ممازحة فيفي عبده بتعليقات طريفة، ثم استعرضت ايضاً حضور عصام كاريكا لحفل الزفاف وكذلك المغنية الشعبي بوسي، معبرة عن إعجابها الشديد بها وبغنائها.

الجدير بالذكر أن أحلام أعلنت مؤخراً في تصريحات صحفية أنها لن تشارك في الموسم المقبل من برنامج "ذا فويس" لأنها تريد الحصول على فترة راحة كما أنها عبرت عن تصميمها على إنهاء صداقتها مع أصالة مؤكدة أن الصلح بينهما غير وارد.