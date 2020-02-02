شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو وروبرت دينيرو على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، عملاقا هوليود روبرت دينيرو وآل باتشينو حفل توزيع جوائز الـBAFTA، والتى ستقام بعد قليل، حيث ظهر كل منهما على السجادة الحمراء، وقاما بالتسجيل مع وسائل الإعلام، حيث يدخل من ضمن الترشيحات فيلمهما The Irishman.



آل باتشينو

وينافس الممثل المخضرم آل باتشينو على جائزة أفضل ممثل مساعد، كذلك ينافس المخرج مارتن سكورسيزى على جائزة أفضل مخرج لنفس الفيلم، وأيضًا ينافس الفيلم على جائزة أفضل تصوير سينمائى وأفضل أزياء وأفضل مونتاج وأفضل مؤثرات بصرية.



روبرت دينيرو

وكانت السجادة الحمراء لـ حفل توزيع جوائز بافتا – BAFTA، المقامة في قاعة ألبرت الملكية بلندن قد شهدت حضور النجم تارون إيجرتون وزوي كرافيتز وجيسي باكلي والمخرج سام ميندز وناعومي أكي وإيلا بالينسكا، وتتألق النجمة إميليا كلارك الملقبة بـ أم التنانين بفستان أسود مكشوف.